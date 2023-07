Yellow Tigers starten EK-voorbereiding en sluiten heisa rond coach Vande Broek af: “Was soms meer roddelblad dan volleybal”

Sinds maandag zijn de Yellow Tigers verzameld: na twee weken vakantie bereidt de groep het EK van half augustus in eigen land voor met ex-assistent Chris Vansnick als nieuwe coach. Mentaal is de knop na alle heisa rond ex-trainer Gert Vande Broek omgedraaid. “Het is een verademing nu weer te kunnen focussen op volleybal”, zegt kapiteine Celine Van Gestel.

Met de aanstelling van Vansnick koos de volleybalfederatie voor continuïteit. De Yellow Tigers waren daar zelf vragende partij voor. Vansnick was jaren de trouwe assistent van Vande Broeck, die na zijn schorsing wegens psychisch grensoverschrijden gedrag een stap opzij gezet had. Op een persmoment bij de start van de EK-voorbereiding gaf Vansnick de licht gewijzigde samenstelling van de staf mee: “Want ik moet ook mezelf vervangen als assistent”, knipoogt hij.

Met de Duitser Paul Sens komt een nieuwe voltijdse assistent die zijn strepen verdiend heeft bij de Duitse topclub Schwerin. Dehri Can Dehrioglu en Alper Hamerucu, die mooie adelbrieven in Turkije kunnen voorleggen, zullen in een beurtrol als extra assistent fungeren.

Vansnick staat als nieuwe coach voor erg belangrijke weken met het EK in eigen land en daarna het olympisch kwalificatietoernooi in september. In zijn ogen volgt hij met Vande Broek een straffe voorganger op, al wil hij dat hoofdstuk nu ook afsluiten. “Ik heb met Gert vijftien jaar lang samengewerkt. Hij is een sterke persoonlijkheid en een technisch en tactisch zeer goede coach. We hebben ook geen breuk, maar het is niet de bedoeling dat hij nog mijn klankbord zal zijn”, aldus Vansnick.

Volledig scherm De nieuwe bondscoach Chris Vansnick wil zijn eigen stempel drukken. "Je moet nooit een kopie van een coach zijn, want dan ben je een slechte kopie." © BELGA

Uiteraard zal hij zijn eigen accenten leggen: “Je moet nooit een kopie van een coach zijn, want dan ben je een slechte kopie. Gert en ik zijn eigenlijk twee tegenpolen die jaren een goede tandem vormden. Maar de groep wil continuïteit. Qua spelsysteem gaan we niet veel anders volleyen. De sterkte van deze groep is dat 1 plus 1 vaak 3 is gebleken. Mijn doel is nu om deze ploeg zo snel mogelijk in de topvorm van het WK vorig jaar te krijgen, toen we een mooie negende plaats bereikt hebben.”

Ook voor de Yellow Tigers betekent deze EK-voorbereiding een nieuwe start, toch zeker mentaal. De internationals hebben de vorige maanden duidelijk gemaakt dat alle heisa rond Gert Vande Broek op de groep woog. Ook al stond het gros van de speelsters achter hem als coach, is er met Vansnick als nieuwe coach en toch ook een vertrouwd gezicht tenminste duidelijkheid over de toekomst.

“Chris is Chris, en hij is altijd heel nuttig geweest. We hebben gepusht om met hem door te gaan”, zegt sterkhouder Britt Herbots. Ook kapiteine Celine Van Gestel is blij met Vansnick: “Hij kent ons door en door, onze zwaktes en onze sterktes. We appreciëren het hoe gepassioneerd hij zich altijd inzet voor de Yellow Tigers. Zo beginnen we niet van nul richting het EK, dat zou bij een volledige andere hoofdcoach anders zijn.”

Volledig scherm Kapiteine Celine Van Gestel: "Met Vansnick beginnen we niet van nul richting het EK." © Guy Verbraeken/RV

Van Gestel en Herbots laten voelen dat ze alle vragen over Vande Broek stilaan moe zijn. “Kotsbeu”, benadrukt Herbots. “We kwamen negatief in beeld, maar dat stond volledig los van onze prestaties, of we nu goed of slecht speelden. Onze goeie prestaties op het WK leken wel vergeten. Als we iets lazen, leek het meer op een roddelblad dan volleybal. We hopen dat we nu weer met prestaties positief in beeld komen.”

Herbots had zich als een van de leidende speelsters achter Vande Broek geschaard en zelfs gezegd haar lot aan dat van hem te verbinden, maar zo ver komt het niet. “Gert zei zelf dat we niet alles moesten opgeven waarvoor we ons jaren ingezet hebben. We laten Gert ook niet vallen, af en toe sturen we nog een berichtje. Er is wederzijds respect. We willen op het EK ook voor hem laten zien hoe sterk we zijn.”

Onze hoofden zijn in de vakantie wat leegge­maakt en nu kunnen we met frisse hoofden beginnen Celine Van Gestel

Van Gestel wil nu met de Yellow Tigers aan de Belgische volleybalfans op het EK in eigen land sportief mooie prestaties serveren: “Het is een verademing ons nu weer te focussen op volleybal. Er komen leuke dingen aan. Onze hoofden zijn in de vakantie wat leeggemaakt en nu kunnen we met frisse hoofden beginnen. Als we erin slagen op het EK met goeie prestaties jonge meisjes te inspireren om te volleyen, zou dat mooi zijn. Er zijn dan ook belangrijke punten te verdienen voor onze ranking.”

Beide speelsters verzekeren in koor dat er een gemotiveerde groep op het EK zal staan. “Iedereen zal er volle bak voor gaan. We zijn een hechte groep. We kunnen ook al eens tegen mekaar uitvliegen, maar dat is dan na twee seconden vergeten”, zegt Herbots. Het thuispubliek maakt het toernooi extra plezant. Van Gestel: “Het zal fijn voor ons zijn om elke dag bekende gezichten te zien. Heel de familie en onze vrienden leven naar het EK toe.”

Volledig scherm © Virginie Lefour / BELGA