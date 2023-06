Yellow Tigers scharen zich achter bondscoach Vande Broek na beschuldigingen van mentaal grensoverschrijdend gedrag

De Yellow Tigers scharen zich in een open brief achter Gert Vande Broek. De bondscoach van de Belgische volleybalvrouwen riskeert een schorsing van twee jaar voor psychisch grensoverschrijdend gedrag. Binnenkort wordt in de zaak een uitspraak van de tuchtraad verwacht.

In de open brief, waarover Sporza woensdag bericht, spreken de Yellow Tigers zich uit voor een verdere samenwerking met Vande Broek. Die kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag.

“We zijn de zomer van 2022 met duidelijkheid ingegaan: Wij willen voort met Gert Vande Broek”, staat te lezen in de open brief, die ondertekend is door dertien internationals. “Wij trainen elke dag hard en intens, in de beste omstandigheden, in een omgeving met zeer veel vertrouwen en respect tussen speelsters en staf om onze doelen te bereiken en het Belgische damesvolleybal op de kaart te zetten. Onze dagelijkse aanwezigheid is het bewijs van ons engagement naar de huidige staf.”

De Tigers benadrukken met Vande Broek naar het EK van deze zomer in eigen land te willen. “Laat het de kers op de taart zijn van ons harde werk van de voorbije 2 jaar. Wij willen naar het EK met het huidige coachingteam o.l.v. Gert Vande Broek. En laat dat onze keuze zijn, waar we als hele ploeg 100 procent achter staan, maar waarvoor we ook respect vragen. Dat respect en de juiste omstandigheden laten ons toe net als op het WK tot het uiterste te gaan en hopelijk een prachtig resultaat neer te zetten.”

