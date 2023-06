Yellow Tigers kansloos onderuit in eerste match zonder Vande Broek: “Niet te beschrijven wat er omgaat in de groep”

Met bondscoach Gert Vande Broek op non-actief zijn de Yellow Tiger kansloos onderuitgegaan tegen Zweden. In de return van de halve finale van de Golden League in Roeselare werd het 0-3 voor Zweden. Na deze slechte generale repetitie blijven de twijfels bij de Tigers met het oog op het EK midden augustus. “Deze situatie is niet meer leefbaar”, klinkt het.

(Ex-)Bondscoach, Gert Vande Broek lichtte de Yellow Tigers dinsdag in over zijn beslissing om in beroep te gaan tegen de schorsing van één jaar wegens psychisch grensoverschrijdend gedrag, die de Tuchtraad van Volley Vlaanderen hem oplegde. Hij deed dat voor de laatste training van de Tigers in de Tomabelhal in Roeselare. Later op de avond staken ook de Tigers zelf de koppen bij elkaar en kwamen ze met een gemeenschappelijk statement naar buiten. “Volle focus op de sportieve uitdagingen die hen te wachten staat in de European Golden League, het nakende EK in eigen land en het olympisch kwalificatietoernooi in Japan.”

Over de finale van de Golden League kunnen ze een kruis maken. Zonder bondscoach Gert Vande Broek gingen de Tigers kansloos onderuit tegen Zweden met 0-3. “Deze hele situatie weegt enorm op de groep”, zei aanvoerster van de Yellow Tigers, Celine Van Gestel. “Dat is geen excuus voor de zware cijfers van vandaag, maar het weegt enorm op ons. Wij willen de focus houden op het sportieve, maar dat is op deze manier gewoon onmogelijk. Deze situatie is niet meer leefbaar. We zijn ook een aantal keer heel fel aangevallen in de media en dat zorgt voor onrust. We zouden in alle sereniteit moeten kunnen toeleven naar het EK, maar zo gaat het gewoon niet.”

Gebrek aan duidelijkheid

Ook het gebrek aan duidelijkheid vanuit de Belgische federatie stoot Van Gestel tegen de borst. “De situatie rond Gert is zó lang zó onduidelijk geweest. Wij zijn op dit moment niet met volleybal bezig, terwijl dat eigenlijk het enige is waarmee we bezig zouden moeten zijn. Dit is een donkere wolk die eigenlijk al twee jaar boven onze ploeg hangt. We zijn jong, we trainen veel en we willen veel bereiken met deze Yellow Tigers. Maar de focus ligt niet op volleybal.”

Van Gestel herhaalt dat de Yellow Tigers nog steeds hopen om mét Vande Broek naar het EK te gaan. “Wij hebben in een open brief aangegeven dat we met deze bondscoach en met deze technische staf voort willen doen. Hij heeft op dit moment aangegeven dat hij dat niet wil doen. Hij ervaart dit echt als een heksenjacht tegen hem en dat verdient hij niet. Wij hebben begrip voor zijn beslissing, maar we vinden het heel erg spijtig. Hij wil zich nu focussen op het beroep dat hij heeft aangetekend en hij hoopt dat de rust rond de Yellow Tigers nu kan terugkeren.”

‘Shit-situatie’

Ook die andere topper, Britt Herbots, zit heel erg verveeld met deze situatie. “Het zijn hele zware weken geweest voor ons”, zegt ze. “We kunnen niemand iets verwijten voor dit minder resultaat. Maar dat dit niet de ideale aanloop naar het EK is, dat is duidelijk. We hebben onze ware identiteit niet kunnen tonen, maar dat hoeft ook niet te verbazen. We staan voor een hoofddoel met de Tigers, het EK. Maar op dit moment zijn er niets dan vraagtekens, wij weten ook niet hoe het verder moet. Ik merk wel dat we als groep nóg feller aan elkaar hangen, misschien het enige positieve aan deze hele ‘shit-situatie’.”

Herbots was altijd zéér uitgesproken in haar steun voor Vande Broek. In die mate zelfs dat ze er even aan dacht om haar lot aan dat van de bondscoach te koppelen. Geen Vande Broek op het EK, dan mogelijk ook geen Herbots. Zo’n vaart zal het niet lopen. “Ik kon niet leven met de manier waarop Gert is aangepakt, dat strookte niet met mijn waarden en normen. Daarom heb ik even getwijfeld. Gert heeft mij overtuigd, hij zei dat het EK op zich belangrijker is dan wie aan de zijlijn staat.”

Wie straks langs de zijlijn staat, is niet duidelijk. Mogelijk is dat Chris Vansnick. Interim-coach en jarenlange assistent van Vande Broek. Een echte breuk met het verleden zou dat niet zijn, wel een keuze voor continuïteit. “Op dit moment weet ik het zelf niet”, zei Vansnick na de partij tegen Zweden. “Ik ben een teamspeler, het is aan de federatie om te beslissen.”

