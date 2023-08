Yellow Tigers geplaatst voor volgende ronde van EK volleybal: “Eerst nog Servië, daarna Turkije, twee gigantische uitdagingen”

“Let op, de poulefase is nog niet voorbij”, waarschuwt de headcoach van de Yellow Tigers. “Oekraïne speelt nog tegen Polen en wij moeten vanavond Servië bekampen. Ik moet het allemaal nog eens uitrekenen, maar als wij iets rapen tegen de huidige wereldkampioenen en Oekraïne verliest, bestaat de mogelijkheid dat we nog over hen kunnen wippen en derde eindigen in onze poule. Dan ontwijken we Turkije en dan is onze volgende doelstelling - de topacht - plots realistischer.”

De wedstrijd tegen Polen had hetzelfde niveau en de intensiteit van het duel tijdens het WK vorig jaar, toen de Belgen in Arnhem Nederland uitschakelden. “We hebben ons inderdaad herpakt, maar dat is niet vertaald in de uitslag”, benadrukt Kris Vansnick. “We zijn nog geen enkele wedstrijd met de volledige ploeg top geweest. Uitblinkers genoeg, maar niet allemaal tegelijk. We hebben twee gigantische uitdagingen: Servië, de tweevoudige wereldkampioenen en Turkije, winnaars van de laatste VNL. Tegen die ploegen moet iedereen op hun hoogste niveau presteren.”

Herbots

“Of we tegen Servië met of zonder Britt Herbots zullen starten, moeten we nog bekijken”, laat de bondscoach niet in zijn kaarten kijken. “We hebben als voorbereiding op dit EK bewust drie dagen na elkaar een oefenwedstrijd gespeeld. De derde dag steeds zonder onze topaanvalster. In principe zijn we dus voorbereid op het feit dat we zonder haar kunnen spelen.”

“Gisteren hebben we in twee groepen getraind”, verklaart Kris Vansnick. “Krachtige baltraining voor diegenen die nog niet zo veel gespeeld hebben. En een rustige recuperatie- en powertraining voor de speelsters die steeds mochten starten. We gaan het verstandig aanpakken, want dit zijn erg intensieve dagen. In deze zware poule hebben we altijd voluit moeten gaan. Daardoor is ons volleybalpeil gegroeid, zoals we gepland hadden. Dus gaan we ons opnieuw smijten tegen Servië en Turkije.”