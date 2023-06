Yellow Tigers-bondscoach Vande Broek wordt voor een jaar geschorst, maar kan mits beroep wellicht coachen op EK

Gert Vande Broek, de huidige bondscoach van de Belgische vrouwenvolleybalploeg, de Yellow Tigers, wordt voor een jaar geschorst in alle functies. Dat is vrijdag bekendgemaakt door de tuchtraad van Volley Vlaanderen. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen de sanctie.

Vande Broek werd door verschillende oud-speelsters van de Yellow Tigers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Omdat de sanctie voor alle functies geldt, kan Vande Broek tijdens de periode van zijn schorsing niets meer doen in het volleybal.

De bondscoach heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. De verdediging van de aanklager had gevraagd om de sanctie toe te passen, maar dat is afgewezen. Van zodra Vande Broek in beroep gaat, wordt de sanctie dus opgeschort en kan hij wellicht coachen op het EK in eigen land (in augustus) en het olympisch kwalificatietoernooi (midden september).

De bondsprocureur van Volley Vlaanderen had woensdag 31 mei een schorsing gevraagd van minstens twee jaar voor psychisch grensoverschrijdend gedrag van de coach. In een open brief lieten de Yellow Tigers deze week nog weten dat ze met Vande Broek willen verder werken en met hem naar het EK willen gaan. Dat staat in eigen land gepland van 15 augustus tot 3 september.

“Belangrijk signaal voor de sportwereld”

Elisabeth Matthys, advocate van de speelsters: “Ik ben niet verrast door de beslissing. Het belangrijkste is dat de speelsters die de actie hebben ondernomen erkenning wilden, omdat ze gedurende heel wat jaren onder de coaching hebben geleden. En nu is dat erkend. Dit is een belangrijk signaal voor de sportwereld. Hopelijk kan dat nu leiden tot een constructieve verbetering van de volleybalfederatie.”

Over de steun die Vande Broek geniet door het gros van de huidige Yellow Tigers wil Matthys geen uitspraken doen. “Ik kan alleen maar zeggen dat als je een leerkracht bent in het zesde leerjaar en op een paar weken voor het examen staat, en alle leerlingen zeggen dat je een goede leerkracht bent, dan doet dat geen afbreuk aan het feit dat je jarenlang een schrikbewind hebt gevoerd.”

De 56-jarige Vande Broek, die zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire ‘De prijs van de winnaar’.