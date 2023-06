Yellow Tigers-bondscoach Vande Broek mist eerste wedstrijd op EK, assistent Kris Vansnick neemt voorlopig over

KIJK. Elisabeth Matthys, advocate van speelsters: “Ze zijn opgelucht dat wat ze meegemaakt hebben, erkend wordt”

De verhoopte vrijspraak is er dus niet gekomen voor Vande Broek, die met de Yellow Tigers in Zweden zit waar ze vandaag aantreden in de European Golden League. De uitspraak van de Tuchtraad is minder zwaar dan de gevraagde vordering van “minstens twee jaar schorsing”, maar ook een straf van één jaar bekrachtigt dat de getuigenissen van de zeven ex-speelsters die het psychisch grensoverschrijdend gedrag van Vande Broek aan de kaak stelden, zwaar wegen in de ogen van de rechter. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Vande Broek speelsters uitschold, manipuleerde en mentaal kraakte. Door zijn gedrag zijn meerdere internationals gestopt bij de Yellow Tigers.

Elisabeth Matthys, advocate van de speelsters, zei niet verrast te zijn door de uitspraak: “De speelsters zijn opgelucht dat ze erkenning hebben gekregen voor de vele jaren die ze onder zijn coaching hebben geleden.” Valerie Courtois, zus van Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, reageerde als een van de speelsters die belastende verklaringen had afgelegd opgelucht: “Ik ben blij dat er na een lange periode een einde aan is gekomen. Het was zeker niet onze kant die probeerde om deze periode te rekken. Wij hadden het liever al volledig afgerond voor deze internationale zomer startte, zoals de huidige Yellow Tigers ook graag eerder duidelijkheid hadden gehad.” In een collectief communiqué beklemtoonden de ex- spelsters dat de uitspraak een belangrijk signaal is naa de sportwereld: “Coachen is spelers uitdagen, opbouwen en motiveren. Niet vernederen, afbreken en manipuleren.”

Volledig scherm Valerie Courtois is een van de speelsters die belastende verklaringen afgelegd had. © VDB

Maar niet dat de zaak met het verdict van de baan is. Vande Broek heeft nog negen dagen tijd om in de beroep te gaan, wat de uitspraak zou opschorten. De bondscoach ging tot dusver nog niet in beroep, en mist hierdoor de eerste wedstrijd tegen Zweden. Assistent Kris Vansnick neemt zijn trainersrol voorlopig over. Vande Broek kan, indien hij snel beroep aantekent, de Yellow Tigers nog coachen op het EK.

Half september volgt het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi. Opmerkelijk ook: van de huidige generatie Yellow Tigers kreeg Vande Broek deze week steun in een open brief dat ze met Vande Broek willen verder werken.

“Die brief geeft Gert voldoening”, zegt Walter Damen als zijn advocaat. Maar hij laat verstaan dat Vande Broek niet overhaast zal beslissen over een mogelijk beroep. “We hebben tien dagen tijd. We gaan de uitspraak dit weekend rustig bestuderen. Gert zei al dat hij zal beslissen in het belang van de volleybalsport, en niet in het belang van Gert. Het moet werkbaar blijven voor hemzelf.”

Volledig scherm Walter Damen. © BELGA

Elisabeth Matthys wil zich als advocate van de tegenpartij niet uitspreken over de open brief van de huidige Yellow Tigers:“Ik kan alleen maar zeggen dat als je een leerkracht bent in het zesde leerjaar en op een paar weken voor het examen staat, en alle leerlingen zeggen dat je een goede leerkracht bent, dan doet dat geen afbreuk aan het feit dat je jarenlang een schrikbewind hebt gevoerd.”

Topvolley Belgium zegt de beslissing van Vande Broek over een al dan niet beroep af te wachten. “We denken nu aan het algemeen belang van de ploeg”, zegt woordvoerder David Steegen. “We hebben een jonge selectie die hoge toppen scheert en de federatie heeft enorm geinvesteerd in de EK-organisatie. We willen dat zo weinig mogelijk verstoren tot zolang de rechtsgang duurt. Gert moet beslissen of hij in beroep gaat of niet. Als hij dat niet doet, dan zoeken we een nieuwe bondscoach.”

KIJK. David Steegen, woordvoerder van Topvolley Belgium: “We willen het EK niet verstoren”

Volledig scherm Britt Herbots van de huidige generatie Yellow Tigers sprak haar steun uit aan de geviseerde bondscoach Vande Broek: "Als ze Gert schorsen, denk ik erover na om niet naar het EK te gaan." © Virginie Lefour / BELGA