Yellow Tigers bijten tanden stuk op vice-Europees kampioen Servië

Veel tijd om te bekomen hebben de Yellow Tigers niet want morgen al moeten ze weer aan de bak, tegen Europees kampioen Italië, zevende op de wereldranking. Zaterdag is winst wel een must, tegen Thailand (FIVB 16). België is een zogenaamd challenger team in de Volleybal Nations League en strijd dus om het behoud. Vorig jaar finishten de Yellow Tigers als negende in de VNL, in 2019 als zevende.