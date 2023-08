Yellow Tigers bereiken zonder te spelen 1/8ste finales na Sloveens verlies tegen Oekraïne

WK ATLETIEK Profiteert Noor Vidts van afwezig­heid Thiam in zevenkamp? “Ik houd me niet bezig met wie al of niet meedoet”

All eyes on Noor Vidts in de zevenkamp. Dat krijg je wanneer je plots en ongevraagd uit de schaduw moet treden van titelverdedigster Nafi Thiam die afzegde voor het WK. In 2022 deed de Vilvoordse dat al eens met verve: ze claimde goud op het WK indoor. Wat wordt het dit weekend in Boedapest?