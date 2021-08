Yellow Tigers beginnen aan EK volleybal met handicap door blessures en corona: “We stuiten op de harde realiteit”

Olympische Spelen 100% zeker minstens één Belgische medaille op de Spelen vandaag. Maar wordt het écht een histori­sche dag?

5 augustus Een dag die met rood aangeduid staat in de agenda’s. Dag dertien wordt een belangrijke voor de Belgen op de Olympische Spelen in Tokio. Eén medaille halen we al zeker: de Red Lions spelen de hockeyfinale en maken met Australië uit wie goud pakt. Enkel daarmee zullen de mannen van Shane McLeod tevreden zijn en hetzelfde geldt voor Nafi Thiam. Zorgt zij er, samen met Noor Vidts, voor dat het een historische dag wordt? Deze Belgen komen in alle vroegte in actie: