Yellow Tigers, al geplaatst voor achtste finale, meer dan een maatje te klein voor wereldkampioen Servië

Jonathan Borlée sluit mogelijk WK-carrière af met vijfde plek: “Of ik m’n allerlaat­ste WK-race heb gelopen? Zou kunnen”

Een medaille zat er nooit in voor de Belgen in de finale van de 4x400m gemengd. Ze finishten als zesde, maar kregen nog een upgrade naar de vijfde plek door de onfortuinlijke val van Femke Bol vijf meter voor de meet. “Op zich is een vijfde plek niet slecht, maar over de tijd zijn we wel wat teleurgesteld,” zei Imke Vervaet. Voor Jonathan Borlée zou het wel eens z’n allerlaatste WK-race uit z'n carrière geweest kunnen zijn.