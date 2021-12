Wright zet scheve situatie recht tegen Heta, Cross vloert Gurney na sensationele 170-finish

Sport Geen greintje verontwaar­di­ging of afgunst bij de ‘verliezers’ op het Sportgala: “Ik ben zelf fan van haar!” - “Motiverend om tussen zulke straffe atleten te staan”

Geen greintje verontwaardiging of afgunst bij de ‘nummers twee’ van de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar, Nafi Thiam (28) en Bashir Abdi. Ze gunden hun ‘concurrenten’ de titel evenzeer. “Om het even wie kon winnen en dat doet niets af aan de verdiensten of prestaties van de ander.”

19 december