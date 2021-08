Wright houdt Van den Bergh uit finale op Players Championship 22 darts

DartsDimitri Van den Bergh (PDC-5) is er niet in geslaagd het Players Championship 22 darts (PDC/75.000 pond) op zijn palmares te schrijven. In het Engelse Barnsley moest hij in de halve eindstrijd met 7-4 zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright (PDC-2).