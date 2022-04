World Padel Tour strijkt binnenkort neer in Brussel, win hier tickets!

In 2019 in Brussel en vorig jaar in Knokke vond er in ons land reeds een ‘Exhibition’ van de World Padel Tour plaats, nu gaat het dus om een officiële etappe.

“Padel op wereldniveau staat borg voor spektakel”, aldus organisator Vincent Laureyssens. “We hopen het mooiste indoortoernooi ter wereld te organiseren. Wereldwijd heerst er een padelrage. We hebben de ambitie om 50.000 bezoekers aan te trekken, alsook 4.000 VIP’s. Dit toernooi moet voor iedereen in ons land een ontdekking van de padelsport worden. De finales worden in zeventig landen op televisie uitgezonden. Dat we het toernooi op een uitzonderlijke architecturale locatie organiseren, maakt het evenement helemaal uniek.”

Die locatie is Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in Brussel. “Gare Maritime deed vroeger dienst als distributiekanaal voor goederen, nu willen we hier mensen samenbrengen in het kader van sport”, zegt Peter De Durpel, CEO van Tour & Taxis. “Deze verborgen parel in Brussel wordt in mei een padeltempel.”

Woordvoerster van het evenement is Sabine Appelmans, zelf een fervent padelspeelster. “Het is mooi dat ons land meteen op de kar van de World Padel Tour sprong”, aldus Appelmans. “De sport wordt alsmaar mondialer. Het wordt geweldig om de beste spelers en speelsters ter wereld in Brussel aan het werk te zien.”

Vier Belgische duo’s

Ook vier Belgische duo’s, twee bij de mannen en twee bij de vrouwen, krijgen via toernooien om de Belgian Padel Tour de kans om het in Brussel tegen de absolute, voornamelijk Spaanse, wereldtop op te nemen. De vier Belgische koppels komen sowieso op woensdag 4 mei in de zestiende finales in actie.

De tickets voor de World Padel Tour in Brussel zijn verkrijgbaar via ticketmaster.be. “Elk niet-VIP ticket gekocht voor een halve dag op centre court – er zijn sessies van 10 uur tot 16 uur en van 16.30 uur tot 23 uur – geeft je het recht om een ganse dag gratis te verblijven in het padeldorp én om de wedstrijden en animaties te zien op baan 2”, zegt Vincent Laureyssens. “Een ticket voor een halve dag biedt je dus een volledige dag padelplezier.”

Via onderstaande wedstrijd kan je ook tickets winnen:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © WT