WORLD MATCHPLAY. ‘Dancing Dimi’ had het knap lastig tegen Dave Chisnall, maar plaatst zich voor de kwartfinales

Geen eindzege voor Thomas Detry in Scottish Open, Australiër te sterk in play-off

11 juli Thomas Detry heeft zondag in North Berwick nipt naast de eindzege gegrepen in het Scottish Open golf (European Tour/8 miljoen dollar). In een play-off met drie moest hij zijn meerdere erkennen in de Australiër Min Woo Lee.