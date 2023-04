Wordt dit de dartpijl van de toekomst? Universiteit ontwikkelt pijl die 50% preciezer is: “Maar we gaan nu niet ineens enkel ninedarters zien”

Revolutie in de dartssport. Nederlandse onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben een dartpijl ontwikkeld, die 50 procent preciezer zou zijn. “Maar we gaan nu niet ineens enkel ninedarters zien”, lacht analist Erik Clarys. “De armbeweging is nu eenmaal veel belangrijker.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Baanbrekend. Dat is de door de TU Delft (Nederland) ontwikkelde dartpijl. Of tenminste, dat zou die moeten zijn. De revolutionaire pijl is minder gevoelig voor fouten van de darter. De pijl zou daardoor bijna 50 procent preciezer zijn dan een ‘gewone’ dartpijl. Het verschil zit hem vooral in de speciale shaft (het ‘staafje’ dat je op de barrel draait), die de ‘zwabberbeweging’ in de lucht kleiner maakt. 't Zorgt voor extra stabiliteit.

Om de baan van de pijl te analyseren, ontwikkelden de onderzoekers op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek een dartrobot die de pijl consistent werpt, waarbij de loslaatpositie, snelheid, vluchtbaan en positie op het bord worden gemeten. Door kleine foutjes in de worp te simuleren, kon de gevoeligheid van een dart worden bestudeerd.

Volledig scherm © ANP

De Nederlandse topdarters Michael Van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode kregen dinsdag de eer om voor het eerst met de nieuwe pijlen te gooien. De meningen zijn verdeeld. “Leuk en innovatief, maar het voelde héél raar en onwennig”, aldus Van Gerwen. Van der Voort wierp dan weer een 180 bij zijn tweede beurt.

Clarys: “De arm is belangrijker dan de pijl”

Dartsanalist Erik Clarys verwacht niet dat de nieuwe pijl de dartswereld op zijn kop zal zetten. “Ik heb er 100% vertrouwen in dat die pijl zich beter zal gedragen in de lucht, maar uiteindelijk is de armbeweging een stuk belangrijker. Je moet met de arm telkens identiek dezelfde beweging maken.”

“De pijl rust bijvoorbeeld op de duim, waarmee je naar het bord gooit. Als die duim een halve millimeter verkeerd ligt, zal de pijl niet op de juiste plek belanden. Het is dus niet zo dat we in de toekomst alleen maar ninedarters gaan zien”, lacht Clarys. “Als Michael van Gerwen 50% preciezer zou gooien, haalt hij constant een gemiddelde van 115. Dat zie ik niet gebeuren.”

Clarys vermoedt wel dat enkele darters de nieuwe pijlen zullen uittesten. “Zeker de spelers die wat lager op de ranking staan. Die kunnen ermee experimenteren. De toppers als Gerwyn Price, Michael Smith en Michael van Gerwen hebben geen reden om te veranderen. Of ik het Kim Huybrechts (Clarys is coach van Huybrechts, red.) aanraad? Zeker niet. Hij zal er waarschijnlijk eens voor de fun mee gooien. Maar het is mentaal heel zwaar om van materiaal te veranderen. Ik raad het hem dus ten stelligste af.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © ANP