Woods herstelt zich en haalt de ‘cut’ op tweede dag Masters, Pieters redt het niet

UPDATE Kickboks­avond in Hasselt draait uit op hevige rellen, match van Ben Saddik gaat niet door

Het Glory 80-kickboksevenement in Hasselt is zaterdagavond ontaard in hevige vechtpartijen. Tijdens de voorlaatste kamp tussen Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari liep het fout in de tribunes. Stoelen vlogen in het rond, mensen sloegen op de vlucht. De situatie was zo onveilig dat de rest van het programma werd geschrapt. De Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik kwam dus niet meer in actie. De politie kwam massaal ter plaatse en kon uiteindelijk de gemoederen bedaren. Veertien toeschouwers en vier politieagenten raakten gewond.

20 maart