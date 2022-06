WK ZWEMMEN. Valentine Dumont kan zich niet plaatsen voor finale 400m vrije slag

Valentine Dumont grijpt naast finaleplek op 400 meter vrije slag

Valentine Dumont heeft zich op de eerste dag van het WK zwemmen in Boedapest niet kunnen plaatsen voor de finale op 400 meter vrije slag. Dumont klokte in de sterk bezette vierde van vier reeksen 4:13.33, goed voor de twintigste totaaltijd in de reeksen. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky (WR: 03:56.46) zette de topchrono neer in de reeksen (3:59.79). Alleen de acht snelste zwemsters (over alle reeksen heen) veroverden een ticket voor de finale, die later in het avondprogramma (start vanaf 18 uur) voorzien is.