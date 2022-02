WK-kwalificatie al op zak, dus kan Rani Rosius ontspannen naar BK: “Maar door corona heb ik mezelf nog niet teruggevonden”

“Het is niet makkelijk om elke week op je best te zijn. Eén honderdste van een seconde, dat maakt meteen tien centimeter verschil. Dus is het een hele opluchting dat ik mijn limiet al heb gelopen want niets is zo lastig dan daar heel de tijd op te moeten jagen. Dat is echt iets vies. En als het niet snel lukt, kruipt dat tussen je oren. Er zijn nachten dat ik er wakker van werd en begon te piekeren: ik moét dit doen.”