WK judo: Matthias Casse nog altijd op medaillekoers en vecht zich naar halve finale

WK JUDOMatthias Casse blijft op medaillekoers op het WK judo: de 26-jarige Antwerpenaar rekende in de kwartfinale af met de Hongaar Ungvari, zevende op de wereldranking. In de halve finale wacht hem straks Sagi Muki, die Casse op het WK van 2019 van het goud hield.

Matthias Casse wil vandaag de wereldtitel heroveren die hij vorig jaar moest afstaan aan de Georgiër Tato Grigalashvili, het nummer één op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo. In Doha kan Casse ten vroegste in de finale weer het pad kruisen. Of het moet zijn dat ze onderweg in de fout gaan.

In de eerste ronde was Casse als tweede reekshoofd vrijgesteld maar in de tweede ronde trof hij de Italiaan Antonio Esposito, 21ste op de IJF-ranking. Geen makkelijke klant en eentje waar Casse vorig jaar op de Grand Slam in Boedapest nog over struikelde, maar op het WK liet Casse zich vanochtend niet verrassen.

Casse keek wel al snel tegen twee bestraffingen aan, onder meer wegens passief vechten, maar met nog twee sevonden op de klok, legde de 26-jarige Antwerpenaar hem dan toch op z'n rug met een beenveeg: ippon. In de achtste finale kwam Casse niet in de problemen tegen de Domenicaan Medickson Del Orbe Cortorreal, 29ste op de wereldranking. Casse kwam al snel tot scoren en Del Orbe kon die waza-ari nooit uitwissen.

Hij raakte Casse wel in het linkeroog - gelukkig zonder erg want in de kwartfinale was Casse de meedere van de Hongaar Attila Ungvari, zevende op de wereldranking en goed voor brons op het EK van 2022. Ungvari, 34 al, had al heel wat krachten verspild in zijn achtste finale en dat was eraan te zien. Ungvari kon Casse nooit bedreigen en moest na een derde bestraffing in de verleningen inrukken.

In de halve finale wacht Casse een tegenstander van formaat: de Israëliër Sagi Muki mag dan al naar de 16de plek op de wereldranking, hij staat op vlak van stats wel in het voordeel. Acht keer al trof hij Casse, zes keer won Muki. Zoals op het WK van 2019, toen hij met het goud aan de haal ging en Casse zich met het zilver moest troosten. Afwachten wat het vandaag wordt.

