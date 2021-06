WK JUDO. Matthias Casse en Sami Chouchi stomen door naar kwartfinales

NBA LA Clippers dwingen onder leiding van ijzerster­ke Leonard beslissend game 7 af tegen Dallas

5 juni De Los Angeles Clippers hebben vrijdag Dallas met 97-104 verslagen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. Door die overwinning dwingen ze een beslissend zevende duel af. Zondagavond wordt er gespeeld voor wie het in de halve finales van de Western Conference mag opnemen tegen de Utah Jazz.