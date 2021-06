WK JUDO. Matthias Casse en Sami Chouchi openen met winst

Matthias Casse is goed begonnen aan het wereldkampioenschap judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het nummer één van de wereld in de klasse tot 81 kg vloerde in de tweede ronde (1/32e finales) de Oekraïner Hievorh Manukian (IJF 118) in de golden score met ippon. Casse was vrij in de eerste ronde. Hij kampt in zijn volgende partij tegen de Hongaar Benedek Toth (IJF 76).