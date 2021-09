WK hockey indoor strijkt in februari neer in Luik: 5 dagen, 24 ploegen en 80 matchen

Indoor Red Lions

De Indoor Red Lions, achtste op de wereldranglijst, zijn ingedeeld in een poule met Duitsland (2), Iran (3), Nederland (7), Namibië (16) en de Verenigde Staten (18). De beste vier van de poule plaatsen zich voor de kwartfinale. “We moeten er meteen staan, want op de eerste dag krijgen we Nederland en Iran voorgeschoteld”, aldus Indoor Red Lion Tom Degroote. “Direct na het eerste deel van de veldcompetitie, midden november, beginnen de trainingen. Het wordt een korte, maar intense voorbereiding met vier of vijf sessies per week. In januari spelen we ook nog het EK in Hamburg. Dat toernooi is voor ons een ideale voorbereiding op het WK. Het is in Luik dat we er willen staan. We weten nog hoe het enthousiaste publiek ons in 2018 in de Antwerpse Lotto Arena naar de finale van het EK stuwde. Nu rekenen we op de steun van de vurige fans in Luik. Onze ambitie? In 2018 verloren we op het WK in Berlijn in kwartfinale van Australië. We willen nu beter doen en bij de beste vier eindigen.”