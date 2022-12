WK DARTS. Uitkijken naar Fallon Sherrock en Raymond van Barneveld op vijfde dag in Ally Pally

AUTOSPORT EXCLUSIEVE VOORPUBLI­CA­TIE. “Gas geven!’ brulde Jurgen. ‘Ze schieten!’” Koen Wauters brengt boek uit over avonturen in Dakar-ral­ly

Op 1 januari 2023 was Koen Wauters van plan om aan z'n dertiende Dakar te beginnen, maar een probleem met de rolkooi van z'n auto besliste er anders over - hij kreeg startverbod. Dat belette Wauters niet om zijn oude avonturen in de woestijnrally met veel enthousiasme op papier te zetten: “Ik wil laten voelen waarom de duinen zo verslavend zijn.” In een exclusieve voorpublicatie van drie fragmenten neemt ‘Koen in Dakar’ u al even mee naar de woestijn.

11 december