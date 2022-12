WK DARTS. Gerwyn Price verliest eerste set maar stoot door, Lewy Williams gooit net geen ninedarter

BOKSEN KIJK LIVE OP HLN.BE “Ik ben niet klaar om te stoppen”: Tyson Fury klaar voor nieuwe WBC-titelkamp zaterdag, nog geen vier maanden na zijn bokspensi­oen

‘Bon voyage!’ Zo kondigde Tyson Fury drie maanden terug zijn officieel bokspensioen aan. Z’n reis is zo te zien sneller afgelopen dan gepland want zaterdag stapt de 34-jarige bokser alweer in de ring. In Tottenham verdedigt de Gypsy King zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten tegen de vier jaar oudere Brit Derek Chisora, bijgenaamd ‘War’. Afwachten of hij die oorlog met Fury nu wél wint.

