WK DARTS. Gerwyn Price mag blijven dromen van tweede wereldtitel - Ook Clayton stoot door

Snooker Snooker­bond schorst Chinese wereldtop­per in onderzoek naar match­fixing

Yan Bingtao, nummer 16 van de wereld in het snooker, is door de WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) voorlopig geschorst. Hij is al de zevende Chinees die op non-actief wordt geplaatst voor mogelijke betrokkenheid in een onderzoek naar matchfixing.

12 december