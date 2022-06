WK atletiek in gevaar voor Jonathan Borlée na nieuwe blessure

Laat ons de chrono’s in Luik op de 400m maar vergeten. Kevin Borlée won in 46.10, voor zijn broer Dylan (46.18). Zorgwekkender was dat Jonathan Borlée op zo’n vijftig meter van de finish stopte met sprinten. Hij greep naar z’n bil. Nog maar eens die verdraaide hamstrings. “Is het een scheur of een kramp... Geen idee. Afwachten. Maar frustrerend is het zeker.”

Begrijpelijk dat de 34-jarige nationale recordhouder baalde. Hij rolt van de ene blessure in de andere. Sinds het EK indoor in Glasgow in 2019 ontbrak hij op alle kampioenschappen met de 4x400m, op de Spelen van Tokio na. Waar hij in de reeksen tot het uiterste ging om de Tornados te kwalificeren voor de olympische finale, met een nieuwe scheur in de hamstrings als resultaat.

7de WK voor Kevin Borlée

Beter nieuws was er voor Kevin Borlée. Hij kreeg nog voor z'n race te horen dat hij over drie weken in Eugene aan z’n zevende WK op rij mag aantreden op de 400m. De Brusselaar was er niet happy mee dat hij races moest lopen om punten te sprokkelen voor de ranking - Kevin Borlée sukkelt met z'n rug - maar finaal lonen de inspanningen wel. “Ik had er de pest aan maar gelukkig is het positief uitgedraaid”, zei de kapitein van de Tornados. “Mijn rug voelt beter aan en de feeling is ook aan het terugkomen. Maar 46.10.... (blaast) Het was lastig lopen. De wind draaide veel. ‘t Was constant wind tegen.”

WK-debuut voor Dylan Borlée

Dylan Borlée kreeg eveneens een individueel WK-ticket voor de 400m toegewezen: hij zal in Eugene zijn WK-debuut maken. De 29-jarige Borlée is duidelijk in de vorm van z'n leven, met een nieuw persoonlijk record van 45.18: “Ja, juni was een topmaand. Ik ben heel content met dat WK-ticket. Ik voel me ook goed maar vanavond ging het wat minder, ook door die lastige wind. Ik ben ook wat vermoeid na tien races op vijf weken tijd. Ik ben blij dat er een stage aankomt.”

Zaterdag checken de Borlées, samen met de meeste andere Belgen, in voor hun trainingskamp in het Californische Irvine, waar ze acclimatiseren voor het WK.

