Winst voor Red Panthers op WK in heet Terrassa: Stephanie Vanden Borre lanceert hockeysters naar 4-1-zege tegen Zuid-Afrika

De Red Panthers begonnen zondag in het olympisch stadion van het hete Spaanse Terrassa aan hun derde opeenvolgend WK. In 2014 eindigden onze hockeyvrouwen in Londen op de twaalfde plaats, vier jaar geleden in Londen werden ze tiende. Beter doen en minsten de kwartfinale halen is het eerste doel van de troepen van bondscoach Raoul Ehren, die intussen zijn opgeklommen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst.

Voor hun eerste opdracht bekampten de Red Panthers Zuid-Afrika, nummer vijftien op de wereldranglijst en het zwakste land in poule D. De Zuid-Afrikaanse dames beperkten zich voornamelijk dan ook tot verdedigen. In het eerste kwart kregen de Panthers zes strafcorners én waren er kansen voor onder meer Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Louise Versavel, Barbara Nelen en Justine Rasir, maar de Zuid-Afrikaanse muur hield stand.

De doelpunten vielen echter meteen bij de start van kwart twee. Stephanie Vanden Borre joeg in de zeventiende minuut strafcorner nummer zeven tegen de netten (1-0) en deed dat exact een minuut later nog eens over: 2-0. Die veilige voorsprong van twee goals verschil bleef echter slechts zes minuten op het scorebord. Zuid-Afrika kreeg een eerste strafcorner en werkte die via Jean-Leigh du Toit ook nog af: 2-1. In de laatste seconden van de eerste helft kregen onze hockeyvrouwen nog een zeer grote kans op een derde doelpunt, maar Louise Versavel stuitte op doelvrouw Mbande.

Hetzelfde spelbeeld zette zich door in kwart drie. De Panthers gingen op zoek naar doelpunten, maar misten de nodige creativiteit in de zone van de waarheid. Ook Zuid-Afrika kwam bij momenten gevaarlijker opzetten. Opnieuw was er een grote Belgische kans in de slotseconden van het kwart. Deze keer kon Michelle Struijk de Zuid-Afrikaanse doelvrouw niet verschalken.

De mogelijkheden stapelden zich op in het laatste kwartier. Op de definitieve verlossing bleef het uiteindelijk wachten tot minuut 53. Bij een dertiende Belgische pc volgde een mooie variant en Charlotte Englebert werkte af: 3-1 en taak volbracht. Engelbert, uitgegroeid tot één van de leidende figuren bij de Panthers, had de smaak te pakken en scoorde met nog een goede drie minuten op de klok ook het vierde Belgische doelpunt. Eindstand: 4-1.

Volgende opdracht voor de Red Panthers: dinsdagavond om 21.30 uur tegen Australië. De ‘Hockeyroos’ wonnen zaterdag hun eerste duel tegen Japan met 2-0. Een moeizame zege, want tot op vijf minuten van het eindsignaal stond het nog 0-0. Dinsdag winnen tegen het derde land op de wereldranglijst betekent alvast een gigantische stap richting groepswinst én een rechtstreeks ticket voor de kwartfinale.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Hélène Brasseur, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Charlotte Englebert, France De Mot en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Lucie Breyne, Pauline Leclef, Alix Gerniers, Alexia ’t Serstevens, Louise Versavel en Justine Rasir.

Uitslagen:

Poule D:

België – Zuid-Afrika 4-1

Australië – Japan 2-0

Stand:

1. België – 3 punten (+3)

2. Australië – 3 punten (+ 2)

3. Japan – 0 punten (-2)

4. Zuid-Afrika – 0 punten (-3)

