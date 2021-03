Wil jij het kampioenentenue van Thiam? EK-atleten veilen shirts voor goede doel

Meer sport Familie Philippa­erts moet paard laten inslapen na val tijdens wedstrijd in Wellington

8:50 De familie Philippaerts heeft, in samenspraak met mede-eigenaar Frans Lens, beslist om het paard H&M Chilli Willi te laten inslapen, nadat het ten val was gekomen tijdens een wedstrijd in Wellington en daarbij zijn linker voorbeen brak. Dat melden Ludo en Nicola Philippaerts in de nacht van vrijdag op zaterdag.