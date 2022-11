Wijgmaal geniet maar verliest van vicekampioen Menen

LOTTO VOLLEY LEAGUE VOLLEYBAL: Roeselare gunt moedige buur Menen geen set

Frank Depestele had zijn pionnen herschikt na de verrassende thuisnederlaag tegen Guibertin. Kindt verhuisde naar het middencompartiment om meer opslagdruk voor de dag te leggen, Dermaux werd als opposite uitgespeeld. Bille verving Stuer als libero. Bij Roeselare bleven Plaskie en Meicon Leite geblesseerd aan de kant. De thuisploeg kreeg zowel in de eerste als in de tweede set kansen op deelwinst (19-15 en 16-14) maar Roeselare verbrak die flow telkens met sterk serveerwerk van Tammearu en Coolman. In aanvallend liet de Argentijn Kukartsev net als vorige week weer van zich spreken. De opposite scoorde maar liefst 24 keer in drie sets. Menen kreeg maar geen vat op zijn nochtans niet zo spectaculaire aanvallen. In de derde beurt kwam de thuisploeg meteen 4-9 achter. Daarna eiste de wedstrijdleiding een hoofdrol op met een overbodige kaart voor Verhanneman en tal van dubieuze beslissingen aan beide kanten. Menen probeerde er nog iets van te maken, Roeselare speelde het gecontroleerd uit. De thuisploeg blijft achter met 0 op 9 maar houdt wel een redelijk gevoel over na het bij momenten knappe weerwerk tegen de landskampioen. (MPM)

26 oktober