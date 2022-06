Wielertalent vermoord door jaloerse ex na korte affaire: “Ze kwam als komeet in de gravelscene”

Meer sportDe Nederlander Ivar Slik heeft gisteren Unbound gewonnen, een gravelrace in Amerika. Maar dat is niet wat achteraf over de tongen ging. De gravelwereld is al weken in de ban van de moord op rising star Moriah Wilson (25), die na een affaire met een andere gravelbiker werd neergeschoten.

Moriah Wilson, ‘t is een naam die wellicht niet meteen een belletje doet rinkelen. Tenzij u fan bent van gravelwielrennen, dan kent u ze zeker. De Amerikaanse ruilde niet lang geleden pas haar kantoorjob als inkoper van fietsframes in voor een carrière op de fiets. “Ze was alpineskiester, maar kreeg een blessure en ging fietsen. Daar bleek ze goed in te zijn”, weet collega-wielrenner Laurens Ten Dam in zijn podcast ‘Live Slow Ride Fast’. Wilson werd een fenomeen, een komeet richting de top. “Ze begon meteen te winnen. Zoals zoveel mensen had ook ik een zwak voor haar. Het was gewoon een prachtig verhaal.”

Een sprookje dat vorige maand plots escaleerde. De 25-jarige Wilson kreeg eind vorig jaar een relatie - een affaire wou niemand het noemen - met een andere gravelspecialist, Colin Strickland, maar lang duurde dat niet. Strickland keerde niet veel later al terug naar zijn ex-partner Kaitlin Armstrong, met wie hij vlak voor de affaire nog iets had. Daarmee was de kous allesbehalve af. Een tijd later wordt Wilson dood teruggevonden in haar eigen huis. Neergeschoten.

Volledig scherm Laurens Ten Dam. © Photo News

Bewakingscamera’s wijzen meteen een hoofdverdachte aan. Wilson en Strickland waren eerder op de avond gaan zwemmen. Topsporters onder elkaar. Strickland had zijn ex-partner net weer thuis afgezet, toen een zwarte jeep voor de deur van Wilson stopte. Een jeep op naam van Strickland zelf, alleen was het zijn huidige vriendin (Armstrong) die uitstapte en de vrouw om het leven zou brengen. Een moord uit jaloezie.

De nietsvermoedende Ten Dam was later die avond, toen het nieuws van de moord uit was gekomen, meteen naar Strickland gereden om hem een hart onder de riem te steken. “Eigenlijk zouden we zelfs in zijn huis slapen, het huis dat helemaal onderzocht werd en waar het vermoedelijke moordwapen gevonden werd. Maar toen werd Colin gebeld, waar we bij zaten. De politie. Dat zijn auto gezien was bij het huis waar Moriah vermoord was. Je had zijn gezicht moeten zien. Hij had ons niets verteld. En zelf wilde hij misschien wel tegen beter weten in geloven in de onschuld van Kaitlin.”

Armstrong werd voor het laatst gesignaleerd op de luchthaven van Austin, richting New York. Het enige wat ze bij de hand had, was een yogamatje. Er loopt een arrestatiebevel.

Volledig scherm Kaitlin Armstrong. © AP