Wie zijn de favorieten? En hoeveel prijzengeld valt er te winnen? Al uw vragen over het WK darts beantwoord

Dimitri Van den Bergh (PDC 5), Kim Huybrechts (PDC 32) en Mike De Decker (PDC 69) verdedigen net zoals vorig jaar de Belgische eer op het WK darts. In totaal zijn er 96 deelnemers. De Decker geeft in de eerste ronde de Litouwer Darius Labanauskas partij. Reekshoofden Van den Bergh en Huybrechts zijn vrij in de eerste ronde. Huybrechts treft de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Fallon Sherrock. Mogelijk neemt onze landgenoot het dus meteen op tegen ‘The Queen of the Palace’, die onlangs nog geschiedenis schreef op de Grand Slam of Darts. Van den Bergh kijkt dan weer de winnaar uit Florian Hempel-Martin Schindler in de ogen.

Voor de start van de wedstrijd komt elke speler het podium op, met een eigen gekozen liedje. Vergelijkbaar met een boksmatch. Van den Bergh kiest bijvoorbeeld steevast voor ‘Happy’ van Pharrell Williams, mét bijhorend dansje. Vandaar de bijnaam: ‘Dancing Dimi’.

Eenmaal begonnen, start elke speler met 501 punten. Die moet hij wegspelen door om de beurt drie pijltjes te gooien. De bedoeling is om precies op 0 uit te komen, belangrijk daarbij is dat de laatste pijl een dubbel moet zijn. Dus de buitenste ring of de rode bullseye. Degene die als eerste op 0 uitkomt, wint de leg. Op het WK darts moet je 3 legs winnen om een set te pakken.

• Eerste ronde: best of 5 sets (eerste tot drie sets)

• Tweede ronde: best of 5 sets (eerste tot drie sets)

• Derde ronde: best of 7 sets (eerste tot vier sets)

• Achtste finales: best of 7 sets (eerste tot vier sets)

• Kwartfinales: best of 9 sets (eerste tot vijf sets)

• Halve finales: best of 11 sets (eerste tot zes sets)

• Finale: best of 13 sets (eerste tot zeven sets)

Voor de wedstrijden worden beide spelers naar de ‘practice room’ geroepen. Daar wordt ‘gebulled’. De speler die met één pijl het dichtst bij de bullseye werpt, mag aan de wedstrijd beginnen.

Het toernooi gaat morgen (15/12) van start. De eerste twee ronden worden tot en met donderdag 23 december afgewerkt. Dan volgt de traditionele kerstpauze, die drie dagen duurt. Vanaf maandag 27 december wordt de strijd om de wereldtitel hervat met de derde ronde. De finale van het WK darts vindt plaats op 3 januari.

Er zijn vier topfavorieten. Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen (de top drie van de wereld) en Jonny Clayton. Price is de titelverdediger én nummer één van de wereld, Wright won met de Players Championship Finals de generale repetitie voor het WK en Van Gerwen is de laatste maanden aan een opmars bezig. Clayton is dan weer de succesvolste darter van 2021. De Welshman won dit jaar de Masters, Premier League, World Grand Prix én World Series Finals. Dimitri Van den Bergh is een outsider.

De darters strijden om de wereldtitel in Alexandra Palace, ook wel ‘Ally Pally’ genoemd. De Londense evenementenhal vormt sinds december 2007 jaarlijks het decor van het PDC WK darts. Voordien werd het toernooi gespeeld in de Circus Tavern in Purfleet. Het PDC WK darts bestaat sinds 1994.

Er zit 2.500.000 Engelse pond in de prijzenpot, een kleine drie miljoen euro. De winnaar mag 588.000 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 235.000 euro. Wie in de eerste ronde uitgeschakeld wordt, ontvangt toch nog 8.800 euro.

• Winnaar: 588.000 euro

• Verliezend finalist: 235.000 euro

• Halve finales: 118.000 euro

• Kwartfinales: 59.000 euro

• Achtste finales: 41.000 euro

• Derde ronde: 29.500 euro

• Tweede ronde: 17.600 euro

• Eerste ronde: 8.800 euro

Er nemen dit jaar opnieuw twee dames deel aan het WK darts: Fallon Sherrock en Lisa Ashton, beiden uit Engeland. Sherrock schreef in 2019 geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK. Uiteindelijk haalde ze zelfs de derde ronde. Ook Ashton kan uitstekend met de pijlen gooien. Op de UK Open dit jaar gooide ze een gemiddelde van boven de 100.

Van den Bergh bereikte tweemaal de kwartfinale op het PDC WK darts (2017 en 2019). Huybrechts sneuvelde in diezelfde ronde in 2011. Nooit schopte een Belg het tot de halve finale op het PDC WK darts. In die andere bond - de BDO, dat intussen ophield met bestaan - haalde Mario Vandenbogaerde begin 2020 de laatste vier.

De meesten wel. De regel is: hoe lichter je pijl, hoe harder je moet gooien en hoe moeilijker de pijl te controleren is. De meeste darters spelen met pijltjes tussen de 20 en de 24 gram. Maar je hebt uitzonderingen. De pijltjes van Stephen Bunting wegen amper 12 gram, die van Ryan Searle wegen 32 gram.

In de eerste twee ronden worden de avondsessies uitgezonden, tenzij een Belg speelt in de namiddagsessie. Dan wordt ook de volledige namiddagsessie (zoals op 18 december voor de eerste ronde van De Decker) uitgezonden. Vanaf de derde ronde zendt VTM 2 élke wedstrijd uit.

Woensdag 15 december

Avondsessie vanaf 20 uur

Ritchie Edhouse – Lihao Wen (R1)

Ricky Evans – Nitin Kumar (R1)

Adrian Lewis – Matt Campbell (R1)

Gerwyn Price – Edhouse/Wen (R2)

Donderdag 16 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Steve Lennon – Madars Razma (R1)

Scott Mitchell – Chris Landman (R1)

Chas Barstow – John Norman Jnr (R1)

Daryl Gurney – Evans/Kumar (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

William O’Connor – Danny Lauby (R1)

Ryan Meikle – Fabian Schmutzler (R1)

Ron Meulenkamp – Lisa Ashton (R1)

Gary Anderson – Lewis/Campbell (R2)

Vrijdag 17 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Ryan Joyce – Roman Benecky (R1)

Keane Barry – Royden Lam (R1)

Jermaine Wattimena – Boris Koltsov (R1)

Krzysztof Ratajski – Lennon/Razma (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Joe Murnan – Paul Lim (R1)

William Borland – Bradley Brooks (R1)

Ross Smith – Jeff Smith (R1)

Peter Wright – Meikle/Schmutzler (R2)

Zaterdag 18 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Jamie Hughes – Raymond Smith (R1)

Callan Rydz – Yuki Yamada (R1)

Darius Labanauskas – Mike De Decker (R1)

Ian White – Mitchell/Landman (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Adam Hunt – Boris Krcmar (R1)

Ted Evetts – Jim Williams (R1)

Rowby-John Rodriguez – Nick Kenny (R1)

Michael van Gerwen – Barstow/Norman (R2)

Zondag 19 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Maik Kuivenhoven – Ky Smith (R1)

Jason Heaver – Gordon Mathers (R1)

Alan Soutar – Diogo Portela (R1)

Stephen Bunting – Ross Smith/J Smith (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Martijn Kleermaker – John Michael (R1)

Florian Hempel – Martin Schindler (R1)

Steve Beaton – Fallon Sherrock (R1)

Jonny Clayton – Barry/Lam (R2)

Volledig scherm Mike De Decker. © Photo News

Maandag 20 december

Avondsessie vanaf 20 uur

Luke Woodhouse – James Wilson (R1)

Rusty-Jake Rodriguez – Ben Robb (R1)

Raymond van Barneveld – Lourence Ilagan (R1)

James Wade – Kuivenhoven/K Smith (R2)

Dinsdag 21 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Lewy Williams – Toyokazu Shibata (R1)

Jason Lowe – Daniel Larsson (R1)

Mervyn King – Joyce/Benecky (R2)

Dave Chisnall – Labanauskas/De Decker (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Vincent van der Voort – Hunt/Krcmar (R2)

Michael Smith – Meulenkamp/Ashton (R2)

Dimitri Van den Bergh – Hempel/Schindler (R2)

Devon Petersen – Hughes/R Smith (R2)

Woensdag 22 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Ryan Searle – Borland/Brooks (R2)

Glen Durrant – O’Connor/Lauby (R2)

Luke Humphries – Ro-J Rodriguez/Kenny (R2)

Joe Cullen – Evetts/J Williams (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Nathan Aspinall – Murnan/Lim (R2)

Dirk van Duijvenbode – Wattimena/Koltsov (R2)

Kim Huybrechts – Beaton/Sherrock (R2)

Simon Whitlock – Kleermaker/Michael (R2)

Volledig scherm Kim Huybrechts. © BELGA_HANDOUT

Donderdag 23 december

Namiddagsessie vanaf 13.30 uur

Damon Heta – Woodhouse/Wilson (R2)

Brendan Dolan – Rydz/Yamada (R2)

Mensur Suljovic – Soutar/Portela (R2)

Jose de Sousa – Lowe/Larsson (R2)

Avondsessie vanaf 20 uur

Danny Noppert – Heaver/Mathers (R2)

Gabriel Clemens – L Williams/Shibata (R2)

Rob Cross – Van Barneveld/Ilagan (R2)

Chris Dobey – Ru-J Rodriguez/Robb (R2)

Maandag 27 december

Vanaf 13u30 en 20 uur: derde ronde

Dinsdag 28 december

Vanaf 13u30 en 20 uur: derde ronde

Woensdag 29 december

Vanaf 13u30 en 20 uur: derde ronde en achtste finales

Donderdag 30 december

Vanaf 13u30 en 20 uur: achtste finales

Zaterdag 1 januari

Vanaf 13u30 en 20u30: kwartfinales

Zondag 2 januari

Vanaf 20u30: halve finales

Maandag 3 januari

Vanaf 21 uur: finale

Volledig scherm Michael van Gerwen. © AP

Hoeveel ninedarters zijn er al gegooid op het WK?

Op het PDC WK zijn er tien ninedarters gegooid. Raymond van Barneveld realiseerde in 2009 de eerste perfecte leg in Alexandra Palace. Een jaartje later deed de Nederlander dat kunststukje over. Ook Adrian Lewis (tweemaal, in 2011 en 2014), Dean Winstanley (2012), Michael van Gerwen (2012), Terry Jenkins (2013), Kyle Anderson (2013), Gary Anderson (2016) en James Wade (2020) wierpen een perfecte leg op het WK.

Wat is het hoogste gemiddelde op het WK?

Het hoogste WK-gemiddelde staat op naam van Michael van Gerwen. De Nederlander kwam vijf jaar geleden in de halve finale tegen Raymond van Barneveld tot een gemiddelde van 114.05. Daarmee snoepte ‘Mighty Mike’ het record van legende Phil Taylor af. ‘The Power’ noteerde in 2002 een gemiddelde van 111.21.

• 1994 - Dennis Priestley

• 1995 - Phil Taylor

• 1996 - Phil Taylor

• 1997 - Phil Taylor

• 1998 - Phil Taylor

• 1999 - Phil Taylor

• 2000 - Phil Taylor

• 2001 - Phil Taylor

• 2002 - Phil Taylor

• 2003 - John Part

• 2004 - Phil Taylor

• 2005 - Phil Taylor

• 2006 - Phil Taylor

• 2007 - Raymond van Barneveld

• 2008 - John Part

• 2009 - Phil Taylor

• 2010 - Phil Taylor

• 2011 - Adrian Lewis

• 2012 - Adrian Lewis

• 2013 - Phil Taylor

• 2014 - Michael van Gerwen

• 2015 - Gary Anderson

• 2016 - Gary Anderson

• 2017 - Michael van Gerwen

• 2018 - Rob Cross

• 2019 - Michael van Gerwen

• 2020 - Peter Wright

• 2021 - Gerwyn Price

• Phil Taylor: 14

• Michael van Gerwen: 3

• John Part: 2

• Adrian Lewis: 2

• Gary Anderson: 2

• Gerwyn Price: 1

• Peter Wright: 1

• Rob Cross: 1

• Dennis Priestley: 1

• Raymond van Barneveld: 1

Volledig scherm Gerwyn Price. © Photo News

