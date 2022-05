“Wie weet is hij de nieuwe Usain Bolt wel”: ex-spurter Patrick Stevens over Amerikaanse spurtfenomeen Erriyon Knighton (18)

Belgen openen sterk op EK judo: brons voor Jorre Verstrae­ten en Mina Libeer

België is goed begonnen aan het EK judo in Sofia. Jorre Verstraeten zette de toon met brons in de categorie tot 60 kilo, Mina Libeer trad in de -57-gewichtsklasse in z’n voetsporen door zich langs de herkansingen naar het brons te knokken.

29 april