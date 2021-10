Wie is Rico Verhoeven, de populaire koning van het kickboksen, acteur in Undercover, vader van drie en straks tegenstander van Ben Saddik?

Meer sportIn Nederland is hij razendpopulair, in België kennen we hem vooral als de komende tegenstander van Jamal Ben Saddik. Op de apenrots die de kickbokswereld is, zit Rico Verhoeven (32) al bijna tien jaar op de top. Een beest in de ring, een grote vriendelijk reus ernaast. Portret van één van de meest gevreesde kickboksers in de wereld.