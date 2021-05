Wie is Nathan Aspinall, ex-jeugdkeeper van Manchester United die Dimitri Van den Bergh vanavond van de troon wil stoten?

DartsEen dag na de duidelijke nederlaag tegen Michael van Gerwen krijgt Dimitri Van den Bergh kans op eerherstel. Maar ook de tegenstander van vanavond is een klepper: Nathan Aspinall (29), de huidige koploper in de Premier League. Een portret van de Engelse darter met een verleden als doelman bij Manchester United.

Vier keer stonden ze tegenover elkaar sinds juli, vier keer trok ‘Dancing Dimi’ aan het langste eind. En dat terwijl Aspinall op zijn beurt de eerste vier confrontaties naar zich toe trok. Van den Bergh kan dus met vertrouwen toeleven naar de clash met ‘The Asp’, al zal de nederlaag tegen Van Gerwen toch aangekomen zijn. Bovendien is Aspinall geen kleine garnaal: de 29-jarige Engelsman zette gisteren ‘Snakebite’ Peter Wright opzij en is de fiere leider in de Premier League.

Toch leek het er lang naar uit te zien dat Aspinall helemaal geen darter zou worden. Als kind stond hij namelijk tussen de palen in de keepersschool van Manchester United. “Ik heb er 6 of 7 jaar gespeeld”, vertelde hij vorige maand in een interview met PDC Darts. “Ze hebben me laten gaan omdat ik te klein was voor een doelman. In 2019 ontmoette ik Edwin van der Sar (ex-keeper van Man United, red.). Ik besefte meteen waarom ik het niet gehaald heb, want hij moet bijna 6 meter groot zijn”, grapte hij bij Sky Sports.

Ondanks z'n relatief kleine gestalte geloofde Aspinall wel degelijk dat hij ooit met het nummer één op Old Trafford zou staan. “Ik wist dat ik een goede doelman was en ik geloofde ook dat ik één de allerbeste was op dat moment, maar het mocht gewoon niet zijn. Alles gebeurt met een reden en het is waarschijnlijk goed uitgedraaid voor mij op de lange termijn.”

Volledig scherm Aspinall ontmoette Van der Sar in de ArenA in Amsterdam in 2019. © RTL

‘Life is a gamble’

Na het mislukte keepersavontuur ontdekte ‘The Asp’ de liefde voor de pijltjes. Op z'n 17de begon hij te gooien. “Daarvoor wist ik niet eens wat darts was. Mijn vader en grootvader deden het, maar ik was nooit echt geïnteresseerd omdat ik altijd aan het voetballen was. Toen mijn voetbalcarrière niet echt liep zoals ik wou, wilde ik het wel eens proberen.”

Een sprong in het onbekende, maar daar deinst Aspinall niet voor terug. Op zijn arm staat onder meer een tattoo met de tekst ‘Life is a gamble’. “Ik durf wel een gokje wagen”, zei hij daarover in 2018. “Dat heb ik gedaan door eerst mijn studie accountancy stop te zetten en later ook door te stoppen met mijn job als leerling-accountant. Ik heb resoluut voor darts gekozen. Ik heb een vrouw en twee kinderen te onderhouden, maar ik weet wat ik kan en het lijkt goed uit te pakken.”

Daar is niets van gelogen. Want sinds Aspinall begon te gooien, is-ie uitgegroeid tot één van de beste darters ter wereld. In de ranking van het meest verdiende prijzengeld staat Aspinall momenteel tiende, vlak na... Dimitri Van den Bergh. En zoals dat hoort bij een wereldtopper, heeft Aspinall een hekel aan verliezen. “Ik ben in alles heel competitief: pool, snooker, golf, voetbal natuurlijk... Wanneer je voor je aan darts begint al op een hoog niveau gesport hebt, heb je die extra grote wil om te winnen ten opzichte van iemand anders. Ik noem mezelf graag een geboren winnaar, want ik wil echt geen loser zijn.”

Wie vanavond de loser wordt, mogen de heren zelf uitvechten voor het dartsbord. Maar dat Aspinall een rekening openstaan heeft na vier nederlagen op rij tegen ‘Dancing Dimi’, staat vast.

Volledig scherm Aspinall en Van den Bergh tijdens een eerdere confrontatie in november 2020. © BELGA_HANDOUT