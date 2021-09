Wie is de beste darter tussen Vertonghen en Benteke? “Je kan echt niet zo kijken, je hebt verloren”

Memorial Van Damme “Ik hoef nú nog niet de beste te zijn, het vraagt tijd om groots te zijn”: sprintster Sha’Carri Richardson, ongetwij­feld één van de attracties op de Memorial

1 september Olympische kampioenen en medaillewinnaars in overvloed vrijdag op de Memorial, maar geen enkele atleet die meer fans op sociale media telt dan Sha’Carri Richardson (21). De Amerikaanse spurtster heeft geen Spelen nodig om een hype te zijn. “Kan me niet schelen als een andere atlete me voor is om het wereldrecord van Flo-Jo op de 100m te breken, ik pak het later wel af.”