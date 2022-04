Wie haalt de play-offs? Vanavond wordt er gevochten voor de laatste plekjes, en met Brooklyn moet een favoriet zich nog reppen

NBAVoor de play-offs officieel kunnen beginnen, dienen er eerst nog barragewedstrijden gespeeld te worden. Sinds vorig seizoen kent de NBA een nieuw systeem: acht ploegen, vier in het Oosten en vier in het Westen, vechten nog om vier plekjes, twee in elke conference. Hun mogelijke tegenstanders in de play-offs wachten hen alvast op en zijn allesbehalve mals. Krijgen we de Brooklyn Nets vs de Boston Celtics? Wie speelt tegen de Miami Heat en Phoenix Suns? Haalt die andere ploeg uit LA wél de play-offs? Alles kan nog.

Oosten

Play-in-wedstrijden Eastern Conference Cleveland Cavaliers (8) - Brooklyn Nets (7) Charlotte Hornets (10) - Atlanta Hawks (9)

Vanavond spelen de Brooklyn Nets en de Cleveland Cavaliers om de zevende plek in de Eastern Conference. Wie wint speelt tegen de Boston Celtics, wie verliest krijgt vrijdag nog een kans. Krijgen we Durant vs Tatum of Irving vs Brown? Of gaat het toch nog mis voor Brooklyn?

De Brooklyn Nets en Boston Celtics hebben een recent verleden. Vorig seizoen speelden ze ook in de eerste ronde van de play-offs al tegen elkaar. Toen waren de rollen omgedraaid: de Nets plaatsten zich als tweede, de Celtics wonnen hun play-in-wedstrijd tegen de Washington Wizards en plaatsten zich als zevende.

Kyrie Irving keerde terug naar Boston, waar hij met ruzie en kwaad bloed vertrok. Dat was ook de reden waarom hij voor de wedstrijd in het TD Garden salie verbrandde. Om het parket te reinigen van geesten en kwade energieën.

Mét succes. De Nets hadden geen kind aan de Celtics, die het wel zonder Jaylen Brown moesten stellen, en versloegen hen met 4-1.

Om Boston dat dit seizoen opnieuw te flikken, moeten de Nets eerst vanavond nog de Cavaliers verslaan. Die kennen een serieuze terugval sinds de blessure van All-Star-debutant en voormalig center van de Nets, Jarrett Allen. Van de vijfde plaats begin maart tot de achtste midden april. Nog twee zaken spelen in het voordeel van Brooklyn: ze versloegen de Cavs enkele dagen geleden met sprekend gemak én hebben het thuisvoordeel. Het zou niet meer mogen mislopen.

Bij winst volgt die fameuze klepper tegen de Celtics.

Nochtans speelden ze ei zo na een andere klepper. Eentje tegen de Milwaukee Bucks. Die lagen één wedstrijd voor het einde van het reguliere seizoen in polepositie om de tweede plaats in het Oosten naar zich toe te trekken. Ze versloegen de Celtics, zonder toppers Tatum en Brown, in een strijd om die tweede plek. Maar ze verloren, al dan niet expres, hun laatste wedstrijd. Zowel Giannis Antetokounmpo als Khris Middleton speelde niet, Jrue Holiday deed amper acht seconden mee. Zijn contract bevatte een bonus van zo’n 300.000 dollar (276.000 euro) indien hij minstens 67 wedstrijden speelde, ook al gaat het om acht seconden.

Als de Brooklyn Nets vanavond toch niet winnen van de Cavs, krijgen ze vrijdag nog een kans. Tegen de winnaar van die andere play-in-wedstrijd die morgen wordt gespeeld: de Charlotte Hornets vs de Atlanta Hawks, LaMelo Ball vs Trae Young.

De verliezer van Cleveland - Brooklyn tegen de winnaar van Charlotte - Atlanta. Wie wint, mag het vervolgens opnemen tegen de spelers van Miami Heat.

Het is maar wat je liever hebt. Miami of Boston.

Westen

Play-in-wedstrijden Western Conference LA Clippers (8) - Minnesota Timberwolves (7) San Antonio Spurs (10) - New Orleans Pelicans (9)

Geen Lakers, wel de Clippers. Die andere ploeg uit Los Angeles heeft zich ondanks een seizoen vol blessures - Kawhi Leonard speelde niet en Paul George nog niet de helft - toch in het play-in-toernooi geknokt. Ze spelen vannacht tegen de Minnesota Timberwolves om de zevende plek.

De Timberwolves zijn na de All-Star-onderbreking ontploft. Zoveel is duidelijk. Van de sindsdien 23 gespeelde wedstrijden wonnen ze er 15. Een broodnodige ‘play-off push’. Het is de tweede keer in zeventien jaar dat ze het seizoen nog eens met een positief winstpercentage afsluiten en het kan de tweede keer in zeventien jaar worden dat ze de play-offs halen. Simpel wordt dat niet. Paul George is terug bij de Clippers én is in vorm.

Volledig scherm Paul George © AFP

Als je de onderlinge confrontaties moet geloven, zijn de Clippers in het voordeel. Van de vier duels wonnen de mannen uit LA er drie. Al dateren alle drie die zeges uit november. Veel zegt dat niet.

Een ding is wel zeker. Bij winst kan het trio Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards en D’Angelo Russell hun eerste play-offs bereiken. Paul George miste het naseizoen nog maar één keer in zijn carrière.

De jonge Memphis Grizzlies wachten de winnaars alvast op.

De verliezers nemen het ook in het Westen op tegen de winnaar van die andere wedstrijd: de San Antonio Spurs vs de New Orleans Pelicans. Wie dat duel wint, mag de torenhoge favoriet, de Phoenix Suns, het vuur aan de schenen leggen.

Een vogel voor de kat?

Volledig scherm Karl-Anthony Towns en Anthony Edwards © AP

Volledig scherm CJ McCollum in een vorige confrontatie tegen de San Antonio Spurs © AP