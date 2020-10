Wie gelooft die spurters nog? Vijf atleten waren ooit sneller dan Coleman, enkel Usain Bolt werd nooit gepakt op doping

Zwemmen Pieter Timmers bij zijn afscheids­event Internatio­nal Swimming League: “Fred Deburgh­grae­ve staat nog veel hoger dan mezelf”

15 oktober Pieter Timmers (32) staat voor een lang afscheidsevent: met zijn VS-team New York Breakers zwemt hij vanaf deze vrijdag tot 6 november in Budapest de International Swimming League. En dan zit zijn carrière erop, met dat geweldig olympisch zilver in Rio als piek. “Tokio 2021 zullen wel de pijnlijkste Spelen zijn om naar te kijken.”