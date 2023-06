“Wie de titelfavoriet is? Wij”: Belgian Cats beginnen vandaag in Tel Aviv met grote ambities aan EK basketbal

“De favoriet? Wij. En dat zeg ik in alle bescheidenheid.” Zo, aan ambitie en geloof ontbreekt het Rachid Méziane niet, de bondscoach van de Belgian Cats die vandaag in Tel Aviv aan het EK basketbal beginnen. Na brons in 2017 en 2021 zijn ze nu uit op méér. Een wensdroom of een illusie?

Als kapitein had Emma Meesseman in Tel Aviv dinsdag de plicht om met de internationale pers te praten. Of ze haar mening kwijt wou over Israël, dat ze vandaag treffen? Meesseman bleef beleefd en wees erop dat Israël in eigen land ongetwijfeld vol overgave zal spelen, maar dat ze de individuele kwaliteiten van de speelsters niet kent. Over de wereldranking zweeg Meesseman zedelijk: Israël staat 49ste en is zo het kleine zusje op het EK. Voor de Belgian Cats, derde in Europa, mag Israël niet meer dan een opwarmertje zijn. Ook over Tsjechië (FIBA 23) en Italië (FIBA 14) mag België in principe niet struikelen in de poulefase.

Volledig scherm Emma Meesseman. © BELGA

De Cats zijn het statuut van dark horse of outsiders ontgroeid. Na drie EK's, twee WK’s (4de en 5de) en een olympisch debuut (7de) lijken de Belgen nu klaar om te oogsten. Geen brons meer, zoals in 2017 en 2021, maar minstens zilver en bij voorkeur goud. Die ambitie spreken ze allemaal uit, de één al wat luider dan de ander.

Bondscoach Rachid Méziane: “Wie de favoriet is? Wij. Voilà. En dat zeg ik in alle bescheidenheid. Als ik niet in mijn team geloof, wie dan wel? Bij de Cats lopen speelsters rond die nu op hun best zijn. Maar om Guy Roux (ex-Franse voetbaltrainer die Auxerre meer dan 40 jaar coachte, red.) even te citeren: ‘Match par match’. Zo gaan wij dit EK benaderen.”

Volledig scherm © BELGA

Spelverdeelster Julie Allemand: “Wij moeten niet bang zijn om voor een medaille te gaan, zonder ons druk te maken over het kleurtje. Elke wedstrijd aan honderd procent spelen - zo moeten we in de finale raken en de titel winnen.”

Veterane Julie Vanloo: “Ik wil graag een medaille. De titel, die win je niet zomaar, daar heb je ook wat geluk voor nodig. Dan spelen zaken zoals blessures soms een rol. Of tegen wie je uitkomt in de finale.”

De starting five van de Belgian Cats is gemiddeld 28 jaar en rot van ervaring. Ze waren er bij elk van de zes vorige toernooien ook bij.

De gemiddelde leeftijd bij de Cats is 26 jaar: jong maar niet piepjong. Maar hun starting five - Julie Allemand, Julie Vanloo, Antonia Delaere, Emma Meesseman en Kyara Linskens - is gemiddeld al 28 jaar en rot van ervaring. Ze waren er op elk van de vorige zes toernooien bij. Bij hun buitenlandse clubs deden ze het dit seizoen ook uitstekend: Meesseman won als MVP de Euroleague én Turkse titel met Fenerbahçe. Allemand won de Eurocup en Franse landstitel met Lyon. Delaere bereikte met Venezia de halve finales van de Eurocup en de playoffs, met een transfer naar het Spaanse Avenida als resultaat. Linskens en Vanloo bereikte met Montpellier ook de halve finale van de playoffs.

Volledig scherm Julie Allemand. © BELGA

Nadeel is dan weer dat de bank van de Cats niet zo kwalitatief is als die van toplanden zoals Spanje of Frankrijk. Méziane zag shooting guard Hind Ben Abdelkader met een knieblessure uitvallen en youngster Nastja Claessens met een spierscheur. Ook Julie Allemand stond dit jaar meer dan eens aan de kant met een hamstringblessure, maar zij raakte wel op tijd fit voor dit EK. “Net omdat ze redelijk wat out was, is ze misschien wel de meest frisse speelster in de selectie," zei Méziane. “Over haar fysieke paraatheid maak ik me geen zorgen.”

Machine Mununga

Het is dan ook vooral uitkijken naar de bijdrage van een opvallende nieuwkomer: Bethy Mununga (25), een forward van 1m83 die in de States de bijnaam ‘Machine Mununga’ kreeg voor haar fysieke kracht. De Cat met Congolese roots studeerde aan de university van South Florida, maar imponeerde dit jaar bij het Roemeense Sepsi in de Eurocup.

Volledig scherm Julie Vanloo. © BELGA

Meesseman: “De voorbije twee jaren misten we ervaring in de big games. We deden het goed maar er was een reden waarom we derde of vierde werden. Nu is de ervaring er wel en die kan dienen om de jongere speelsters beter te maken. We weten nu wat er nodig is om die big games te winnen.”

Nog dit: offdays zijn verboden in de knockout fase. Want alleen de topzes mag een ticket ophalen voor het olympisch kwalificatietoernooi in 2024. Maar daar denken de Cats lang niet aan. Voor hen telt: eyes on the prize.

Programma Belgian Cats Poule B Vandaag: België - Israël (17u15) Morgen: Tsjechië - België (11u15) Zondag: België - Italië (14u15) De groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor de kwartfinales op donderdag 22 juni. De tweede en derde van elke poule speelt barrages voor een plek in de kwartfinales. Zaterdag 24 juni staan de halve finales op het programma, op zondag 25 juni de finale en kleine finale.

Volledig scherm Head coach Rachid Meziane. © BELGA