Wereldtop present op Circus Brussels Padel Open én stevige uitdagingen voor de Belgische duo’s: “Wellicht een eenmalige kans”

In het chique Gare Maritime van het Brusselse Tour & Taxis wordt alles in gereedheid gebracht voor de tweede editie van de Circus Brussels Padel Open. Woensdag op ‘Belgian Day’ staan de Belgische wildcards voor wel heel stevige uitdagingen. Clement Geens/Maxime Deloyer en Helena Wyckaert/An-Sophie Mestach treffen immers de absolute wereldtop.

Volgens de organisatoren is de Circus Brussels Padel Open – het is de ambitie om 50.000 toeschouwers te verwelkomen - het mooiste indoortoernooi ter wereld. De eerste editie vorig jaar was alvast een schot in de roos. Zowel bij de mannen als de vrouwen wonnen de nummers één van de wereld, Alejandro Galan/Juan Lebron en Alejandra Salazar/Gemma Triay, het toernooi. Ook nu verzamelde organisator Vincent Laureyssens opnieuw de volledige wereldtop. De hoofdtabel start woensdag en dan is het meteen ‘Belgian Day’. De Belgische wildcards komen dan immers in de eerste ronde in actie.

Bij de mannen was het voor het beste Belgische duo, Clément Geens en de 19-jarige Maxime Deloyer, even schrikken bij de loting. Het Waalse koppel staat meteen tegenover de Spaanse titelverdedigers Galan en Lebron, nog steeds de nummers één van de wereld. Als uitdaging kan dat tellen. “Een ongelooflijk gevoel”, zegt Geens. “We krijgen misschien maar één keer in ons leven de kans om tegen Galan en Lebron te padellen. Het wordt een onvoorstelbare ervaring. We gaan proberen om van elk moment te genieten en zo goed mogelijk te spelen.”

Volledig scherm Alejandra Salazar met organisator Vincent Laureyssens. © Circus Brussels Padel Open

Eerste reekshoofden Galan en Lebron lijken dit jaar niet de allergrootste kanshebbers op de titel. Die favorietenrol gaat naar de Argentijn Agustin Tapia en de Spanjaard Arturo Coello, geplaatst als tweede reekshoofd. Dat duo verloor dit jaar nog geen wedstrijd. Achtereenvolgens schreven ze de Abu Dhabi Master, La Rioja Open, Chile Open, Paraguay Open en Granada Open op hun naam. In Brussel wordt het ook uitkijken naar de Argentijnse publiekslievelingen Fernando Belasteguin (WPT 8) en Miguel Lamperti (WPT 25). De bijna 43-jarige Belasteguin, gedurende zestien jaar nummer één van de wereld, vormt een duo met de Spanjaard Miguel Yanguas (WPT 19). Lamperti zorgt dan weer voor spektakel met zijn 19-jarige landgenoot en opkomende padelsensatie Valentino Libaak (WPT 56).

Bij de mannen staan op dit moment meer Argentijnse dan Spaanse spelers aan de absolute top, bij de vrouwen zwaaien de Spaanse speelsters nog steeds de scepter. In Brussel lijkt een finale tussen de eerste twee reekshoofden, Paula Josemaria/Ariana Sanchez en Alejandra Salazar/Gemma Triay in de maak. Helena Wyckaert (WPT 93) is nog steeds de enige Belgische speelster die actief is op de World Padel Tour. Zij speelde dit seizoen reeds in vier toernooien de kwalificaties. “Normaal is de Zweedse Amanda Girdo mijn vaste partner, maar zij was een tijdje geblesseerd”, zegt Wyckaert. “We speelden deze maand wel samen de Granada Open en geraakten tot in de laatste ronde van de kwalificaties. Dat was een zeer degelijk resultaat.”

Op de Circus Brussels Padel Open vormt Wyckaert een duo met ex-tennisprof An-Sophie Mestach. “Ik speel met An-Sopie samen op de Belgian Padel Tour en het klikt zeer goed”, vertelt Wyckaert. “Het is mooi dat op de Circus Brussels Padel Open een honderd procent Belgisch duo kan gepresenteerd worden. An-Sophie is het voorbije jaar enorm verbeterd. Het is leuk om met haar samen te spelen.”

Volledig scherm An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert. © AFT padel

Net als Geens en Monoyer staan ook Wyckaert en Mestach voor een loodzware eerste ronde. Met Victoria Iglesias en Patricia Llaguno treffen zij immers de nummers tien en elf van de wereld. “Toegegeven: vorig jaar stond ik in de Gare Maritime wel wat met stress op de baan”, zegt Wyckaert. “Wat het resultaat betreft moeten we ons tegen Iglesias en Llaguno niet te veel illusies maken. Daarom hoop ik nu de zenuwen de baas te zijn en te genieten van het moment.”

Volledig scherm Maxime Deloyer en Clement Geens. © AFT padel