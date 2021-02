Wereldrecordhouder Kipchoge loopt in april marathon van Hamburg als laatste test voor Spelen

MarathonEliud Kipchoge (36) loopt op zondag 11 april de marathon van Hamburg. Na zijn eerste nederlaag in jaren op de marathon van Londen in oktober, verschijnt de Keniaan in de Duitse havenstad voor het eerst weer aan de start van een marathon.

Kipchoge ziet de marathon van Hamburg als een laatste test voor de Olympische Spelen van komende zomer in Japan. In de Duitse stad liep de Keniaan in 2013 zijn allereerste race van 42,2 kilometer en zette hij als winnaar ook meteen een recordtijd op dat parcours neer. “Hamburg is het begin van mijn marathoncarrière”, aldus Kipchoge.

Rust na eerste nederlaag in jaren

Jarenlang was Kipchoge onklopbaar op de marathon, maar in zijn laatste race kwam hij niet als eerste over de streep. In oktober finishte hij in Londen pas als achtste, op ruim een minuut van winnaar Shura Kitata.

Kipchoge nam na die teleurstellende prestatie even rust. In januari hervatte de 36-jarige langeafstandsloper de trainingen weer in Kenia. Nu maakt hij in april dus zijn wederoptreden in Hamburg.

Minder dan twee uur

In oktober 2019 schreef Kipchoge nog geschiedenis door als eerste een marathon in minder dan twee uur te lopen. In Wenen werd een speciaal parcours uitgestippeld voor hem en kreeg hij de bijstand van een rist ingehuurde hazen. Dat liet de Keniaan toe om te finishen in 1u59:40.

Ook op de officiële marathon is hij wereldrecordhouder. In 2018 zette hij in Berlijn een tijd van 2u01.39 neer.

Volledig scherm Eliud Kipchoge finisht onder de twee uur, met in de achtergrond de hazen die hem bijstonden. © REUTERS