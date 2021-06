Wereldrecord Sifan Hassan op 10.000 meter al na twee dagen verbeterd door Ethiopische Gidey

Meer sport Bashir Abdi overweegt ook 10.000 meter te lopen op de Spelen: “Al weet ik niet of het wel verstandig is”

21:46 Nog één keer wil hij zich zondag in Gent aan ‘zijn’ publiek tonen en dan zet Bashir Abdi zijn olympische tocht naar Tokio in, met nog een lange tussenstop in Font Romeu. “Het liefst zou ik op stage naar Ethiopië gaan, want ik voel me daar op mijn gemak. Maar het is daar nu winter en het regenseizoen...”