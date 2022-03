Wereldkampioenen, met Kevin Borlée op kop, genieten na: “We hebben in het hotel wel een klein feestje gehouden”

ATLETIEKNa brons in Doha en zilver in Birmingham, nu goud in Belgrado. De allereerste gouden indoorplak voor de Belgian Tornados. Met voor de verandering geen drie, maar slechts één Borlée in Kevin aan de start. Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor vervolledigden het viertal. Kevin plaatste als slotloper met een fantastische eindspurt de kroon op het werk. “We hebben het wel gevierd met het team. De federatie had een kleine drink georganiseerd, dus we hebben er wel van genoten.”