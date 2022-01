Wereldkampioen Wright heeft geen compassie met Van Gerwen na opgave door corona: “Eigen schuld als je het niet veilig houdt”

DartsWereldkampioen Peter Wright heeft geen compassie met Michael van Gerwen, die na een positieve coronatest het WK darts vroegtijdig moest verlaten. “Als je er niet in slaagt om jezelf volledig veilig te houden, moet je de hand in eigen boezem steken.”

Dat Michael van Gerwen het WK darts nog voor de derde ronde na een positieve coronatest moest verlaten, is volledig te wijten aan hemzelf. Dat vertelt kersvers wereldkampioen Peter Wright in ‘The Guardian’. Van Gerwen, een van de grote favorieten op de wereldtitel, legde de schuld bij de organisatie. “Ze moeten eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat heeft de PDC niet gedaan. Het kon veel scherper. Het toernooi is één grote coronabom. Het is zo lek als een mandje en ik betaal een hoge prijs. Gruwelijk.”

Quote Hieruit zal Van Gerwen leren. Op het volgende WK kiest hij voor een plek waar er geen kans is dat iemand bij hem in de buurt komt. Peter Wright

Wright is het daar dus niet mee eens en vindt dat eenieder zijn of haar verantwoordelijk moet opnemen. “Uiteraard heb ik geen medelijden met hem. Zijn exit was spijtig voor de fans en het WK, maar iedereen moet goed nadenken over de eigen keuzes en wát je best waar en wanneer doet. Als je jezelf niet volledig veilig kan houden, dan moet je de hand in eigen boezem steken. Want mij is het wel gelukt, net als vele anderen.”

De 51-jarige Schot wijst daarbij wellicht naar het kerstetentje met onder anderen Vincent van der Voort - die ook positief testte op Covid-19 - en Van Gerwen.

Volledig scherm Michael Van Gerwen. © Photo News

“Dit gaat wel even duren om een plekje te geven”, vertelde Van Gerwen ook. Maar Wright denkt dat Van Gerwen lessen zal trekken. “Hieruit leert hij. Volgend jaar zien we hem terug op het WK. En dan zal hij erop toezien dat hij op een veilige plaats vertoeft waar er geen kans is dat iemand bij hem in de buurt komt.”

Wright is overigens eerlijk betreffende die tweede wereldtitel. Met de gedwongen opgave van de Nederlander was de weg naar de trofee een beetje makkelijker. “Of ik die titel ook had kunnen winnen met een Van Gerwen in topvorm? Ik heb geen idee. Ik plaats mezelf wel in de top 5, maar zeker niet in de buurt van MVG of Phil Taylor. Maar hoe dan ook is die tweede titel speciaal, omdat mensen me lang afschilderden als een clown. Als iemand die zich belachelijk kleedt en gek haar heeft. Ik toon hen nu dat je kan darten én er tegelijk gek kan uitzien.”

Bekijk. Peter Wright kroont zich tot wereldkampioen darts

Volledig scherm Peter Wright en zijn tweede wereldtitel darts. © AFP