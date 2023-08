Wereldkampioen Luca Brecel stoot met 200ste century door op European Masters, nummer 1-positie komt dichterbij

Het verhaal achter de witte streep op haar gezicht waarmee Cynthia Bolingo histori­sche WK-finale liep

Cynthia Bolingo (30) werd op het WK atletiek knap vijfde in de 400 meter-finale. Ook in Boedapest nam onze landgenote deel met een bijzonder signatuur op haar gezicht: een wit verticaal lijntje op haar onderkin en neus. In de podcast ‘Vestière’ van La Dernière Heure lichtte ze eerder de (mooie) betekenis ervan toe.