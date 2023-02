‘Wenende’ Jake Paul schept op met bedrag dat hij opstrijkt na boksclash met Fury: 28 miljoen euro

‘YouTube-bokser’ Jake Paul verloor dan wel de veelbesproken bokskamp zondagavond in Saoedi-Arabië van zijn rivaal Tommy Fury, de morele winst is voor hem. Al lachend rekent hij zich rijk: 30 miljoen dollar (28,25 miljoen euro) erbij op de rekening. En een rematch in het verschiet.

Weinigen die het Paul (26) als onervaren bokser acht rondes zagen volhouden tegen Tommy Fury (23). Die laatste is weliswaar ook meer bekend van zijn deelname aan de Britse ‘Love Island’ en als halfbroer van wereldkampioen bij de zwaargewichten Tyson, toch had Fury al acht kampen (en acht zeges) op de teller staan, waarvan vier na knock-out. Meer zelfs: Paul kreeg Fury in de slotronde na een spannende kamp ook even tegen de grond, reden waarom de Brit pas na een ‘split decision’ van de jury de zege toegekend kreeg.

“Alle respect voor Tommy - hij won. Reken mij af op mijn zeges en mijn nederlagen”, sprak hij al meteen na de kamp. “Ik kom terug. We verdienen een rematch. Dit was een fantastisch gevecht, een evenwichtige kamp.” Woorden die hij meer dan smalend herhaalt op zijn Instagram. Daar zien we hoe Paul op de achterbank van een auto zogezegd aan het wenen is, om dan uit te pakken met zijn gage voor de kamp: 30 miljoen dollar.

Volledig scherm © instagram jakepaul

In de filmpjes die volgen herinnert hij iedereen ook nog even aan zijn verleden als Disney-ster, zien we hoe hij ook al grappend om een job als co-host vraagt bij zijn broer Logan Paul, naast worstelaar een bekende podcaster en ook schatrijke YouTuber. Die speelt het spelletje mee en zegt bloedserieus dat er voor Jake momenteel geen werk is. De vader van de twee jongens van zijn kant, Greg, lacht Jake en Paul dan weer uit dat ze beiden al één keer verloren zijn maar hij nog niet. Greg is een vastgoedmakelaar.

KIJK. Paul werkt Fury in spannende slotronde even tegen canvas

Als afsluiter hint Paul, toch wel stevig toegetakeld aan het linkeroog, ook opnieuw op een rematch tussen de twee. Die clausule had hij in zijn contract voor de kamp laten zetten en gaat hij zo goed als zeker activeren. “I’ll be back.” Tot spijt van wie het benijdt. De bankrekening van Jake Paul, alles behalve.