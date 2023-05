Welke toppers komen naar Wieze en hoeveel prijzengeld valt er te winnen? Alles wat u moet weten over hét darttoernooi in België

Komend weekend staat in Wieze de Belgian Darts Open op het programma. Welke kleppers komen in actie en hoeveel prijzengeld valt er te winnen? Ontdek het allemaal in deze gids.

KIJK. Chisnall, winnaar van vorig jaar, gooit ninedarter in Wieze

De komende dagen hoeft u niets te missen van de Belgian Darts Open. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De manche van de PDC European Tour gaat vrijdagnamiddag van start in Wieze, de finale wordt zondagavond gespeeld.

Hoe belangrijk is dit toernooi? Wieze is geen major en is dus minder prestigieus dan bijvoorbeeld de World Matchplay. Maar de Belgian Darts Open heeft wel degelijk wat aanzien en wordt op een groot podium gespeeld. Wieze maakt deel uit van de PDC European Tour, een serie darttoernooien die door heel Europa worden georganiseerd door de PDC. Na die toernooien mogen de 32 beste spelers (van de PDC European Tour Order) deelnemen aan de European Darts Championship, het EK. En dat is wél een major.

Volledig scherm Onder meer Peter Wright en Michael van Gerwen zijn van de partij. © Photo News

In totaal nemen 48 spelers deel in Wieze: de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit, aangevuld met de twee hoogst gerangschikte Belgen (Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts) en dertig kwalificatiespelers. In totaal zijn er vier Belgen van de partij. Donderdag zullen nog twee Belgische niet-profs zich plaatsen op de ‘Host Nation Qualifiers’. Diezelfde dag vindt de loting plaats. Dan is ook het speelschema bekend.

Het deelnemersveld in Wieze: • Dimitri Van den Bergh

• Kim Huybrechts

• Luke Humphries

• Dave Chisnall

• Michael van Gerwen

• Damon Heta

• Dirk van Duijvenbode

• Rob Cross

• Michael Smith

• Nathan Aspinall

• Danny Noppert

• Peter Wright

• Ryan Searle

• Joe Cullen

• Jonny Clayton

• Martin Schindler

• Josh Rock

• Andrew Gilding

• Krzysztof Ratajski

• Bradley Brooks

• José de Sousa

• Jeff Smith

• Cameron Menzies

• Daryl Gurney

• Ricky Evans

• Jermaine Wattimena

• Ross Smith

• Gary Anderson

• Robert Owen

• Dylan Slevin

• Graham Usher

• Richard Veenstra

• James Wade

• Keane Barry

• Ian White

• Damian Mol

• Callan Rydz

• Raymond van Barneveld

• Chris Dobey

• Matt Campbell

• Martijn Kleermaker

• Ted Evetts

• Stefan Bellmont

• Sven Hilling

• Dennis Nilsson

• Dalibor Šmolík

• 2 Belgische qualifiers

Het format is eenvoudig. In de eerste drie ronden en kwartfinales wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de halve finales naar een best of 13 legs en in de finale naar een best of 15 legs. Nog meegeven: er moet niet met twee legs verschil gewonnen worden. Als het bijvoorbeeld in de eerste ronde 5-5 staat, moet een deciding leg voor de beslissing zorgen.

In totaal wordt er 200.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar steekt 34.000 euro op zak, de verliezende finalist 13.500 euro, de halve finalisten 9.600 euro, de verliezers van de derde ronde 4.500 euro, de verliezers van de tweede ronde 2.800 euro en de darters die meteen sneuvelen 1.400 euro.

Programma:

Vrijdag 05/05:

13u-17u: eerste ronde

19u-23u: eerste ronde

Zaterdag 06/05:

13u-17u: tweede ronde

19u-23u: tweede ronde

Zondag 07/05:

13u-17u: achtste finales

19u-23u: kwartfinales, halve finales, finale

Volledig scherm Dave Chisnall won vorig jaar de eerste editie in Wieze. © BELGA