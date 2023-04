Welke ballen zijn er? Wat zijn frames? Wanneer win je een wedstrijd? Het snookerreglement uitgelegd

Hoe verloopt een wedstrijd?

Snookerspelers moeten een bepaald aantal frames winnen om een snookerpartij binnen te halen. Een frame is vergelijkbaar met een set in het tennis of een leg in het darts. Het aantal te winnen frames verschilt op elk toernooi en in elke ronde. Zo moest Luca Brecel in zijn WK-kwartfinale 13 frames pakken om Ronnie O’Sullivan te verslaan, in de halve finale gaat het om 17 winnende frames. In de WK-finale kennen we de wereldkampioen als een speler de beste is in 18 frames. Wie in een frame het hoogste aantal punten scoort, wint dat frame.