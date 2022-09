Weg naar nieuwe wereldtitel is gekend voor Red Lions: poule met Duitsland, Zuid-Korea en Japan

Vanochtend werd er in Bhubaneswar geloot voor het WK. De troepen van bondscoach Michel van den Heuvel zaten samen met Australië, Nederland en thuisland India in pot 1. Als tegenstrevers voor de Red Lions in poule B kwamen Duitsland (FIH 4), Zuid-Korea (FIH 12) en Japan (FIH 17) uit de trommel. Het is duidelijk dat de strijd om groepswinst tussen België en het steeds gevaarlijke Duitsland zal gaan. In de laatste onderlinge confrontaties op grote toernooien ging de winst steeds naar België. Op het WK 2018 haalden de Red Lions het in kwartfinale met 2-1 van Duitsland, een jaar later werd in de halve finale op het EK in Antwerpen na een memorabele match een 0-2-achterstand rechtgezet (4-2) en vorig jaar ging Duitsland in de poulefase op de Olympische Spelen opnieuw voor de bijl: 3-1.