Weer protestactie van sporter tegen Iraans regime: schaakster Sara Khadem verschijnt zonder hoofddoek op toernooi

VOLLEYBAL - Beker van België Menen voor het eerst naar bekerfina­le in Sport­plaeis

Menen heeft met de vingers in de neus de tweede bekerfinale uit de clubgeschiedenis bereikt, de eerste in het Sportpaleis. Het opende nochtans nerveus tegen Borgworm en liet de Luikenaars in de beginfase twee keer terugkeren in het spel: 7-7 en 12-11. Maar eens de machine van Menen op toerental geraakte, kwam het door blessures geteisterde Borgworm er niet meer aan te pas. Ook in set twee konden de Luikenaars amper flitsen. Menen kende geen tegenstand meer en was na de gewonnen tweede beurt helemaal zeker van de kwalificatie omdat het de heenmatch met 0-3 naar zich toetrok. Vanaf het derde spel deed Depestele het met al zijn wisselspelers. Die konden geen set winnen.

18 december