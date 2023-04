Weer prijs voor Emma Meesseman: Belgian Cat grijpt ook Turkse landstitel met Fenerbahçe

In game 3 tegen Mersin was het pleit, net als in de finale van de Euroleague, aan de rust al beslecht: 44-29. Mersin sloot de competitie als leider af maar gaf in z’n twee eerste partijen het thuisvoordeel helemaal weg zodat Fenerbahçe het vanavond in eigen huis kon afmaken. En dat deden ze ook: 82-56. Meesseman sloot de avond af met 20 punten, 8 rebounds en 6 assists nadat ze ook al schitterde in Mersin - niet voor niets werd ze uitgeroepen tot meest waardevolle speelster van de finale. Een erkenning die ze ook al kreeg in de Euroleague, tijdens het reguliere seizoen dan.